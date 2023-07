TULE KAASA ⟩ Lauljatar Nele-Liis Vaiksoo räägib, milline näeb välja tema tööpäev

Kontserdi lõppedes tuli tal aga õhtuks tagasi Valgjärvele ööbima minna, et juba järgmise päeva varahommikul suund Rannapungerjale võtta. «Rannapungerja muusikalilaagris ootas mind mitukümmend muusikat armastavat last, kellega terve reedese päeva laule ja tantse õppisime,» räägib ta.

Laupäeva varahommikul jätkus Vaiksool tihe laagritöö ja õhtuks pidi ta jõudma juba Karepa rahvamajja, et sealsele publikule suvine kontsert anda. «Täismaja ja sain seal publikult sellise emotsionaalse laksu, et see kannab kaua… Karepalt sõitsin tagasi Rannapungerjale, sest tänase hommiku veetsime lastega taas kord muusikalilaulude seltsis,» kirjutab Vaiksoo ja ütleb, et need emotsioonid valdasid teda veel mitu päeva pärast kontserti.