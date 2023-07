«Nädalavahetusel pärjati mind Wonder Woman tiitliga,» hõiskab ujuja Merle Liivand ühismeedias, et on taas kord suure tunnustuse pälvinud. Ta lisas, et Wonder Womani tunnustust jagatakse kord aastas tugevatele ja inspireerivatele naistele üle maailma ning et tema oli üks neljast auhinnasaajast.