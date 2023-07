Mõni päev enne viimaseid «Pahade tüdrukute» vestlusõhtuid selgus, et kaks ürituse staari Brigitte Susanne Hunt ja Kristina Pärtelpoeg on omavahel tülis. Etendusi anti osaühingu Pahad Tüdrukud alt, millega on kolmikust seotud vaid Kristina Pärtelpoeg. «Ma seda [firmat] kinni ei pane, hoian kindlasti alles. Mingit hullu tegevust seal toimuma ilmselt ei hakka,» ütleb Pärtelpoeg, kuid lisab, et tema ja Saagimi kahenaiseetendusi võib tulevikus siiski ehk näha.