FÄNNID UURIVAD ⟩ Mida arvab Hendrik Terras selle suve kuumimast draamast?

Teisipäeval andis poliitik ja riigikogu liige Hendrik Terras oma Instagram story'i vahendusel teada, et terve päeva jooksul saavad fännid temalt põletavaid küsimusi küsida.

Viimaste päevade uudiste valguses tuli Terrasel tõdeda, et kõige küsitum küsimus oli, mida arvab ta Kristina ja Brigitte vahelisest tülist. «See küsimus on olnud kõige populaarsem küsimus ja pean õiglaseks ka sellele vastata,» selgitas ta, lisades, et ta vastab sellele natuke teistmoodi.

Terras tõlgendas oma vastust läbi oma lemmik filosoofi, kelleks on Marcus Aureelius. «Ta on öelnud, et sul on alati valik asjade kohta mitte arvamust omada ja asjad mida sa ei kontrolli, ei küsi su käest, et sa nende kohta arvamust omaksid,» tsiteeris Terras filosoofi.

«Minu arvamus on see, et mul ei ole selle kohta arvamust,» jäi poliitik endale kindlaks.

Hendrik Terras. Foto: Kuvatõmmis Instagramist

Detsembri alguses jõudis televaatajateni suurejooneline «Vallalise kaunitari» finaal, kus selgus, et Brigitte Susanne Hundi südame võitis Hendrik Terras. Tõsielusaade sai tulise lõpu Pärnus toimunud vestlusõhtul, kus saates üksteist leidnud Hunt ja Terras avalikkuse ees sõnasõda pidasid.