Eelmisel nädalal tõusis meediavete laineharjale Brigitte Susanne Hundi ja Kristina Pärtelpoja vaheline tüli, mis kasvas päris suureks ja inetuks avalikuks draamaks. Astroloogilisest vaatepunktist on see hea materjal, mis aitab mõista ka planeetide ja taevaseisude võimalikku manifesteerumist, sest peegeldusi on siin ohtralt.