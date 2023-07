FOTOD ⟩ Annely Akkermanni ärimehest eksabikaasa pani nende kunagise ühise talu müüki

Ligi kolm aastat tagasi kirjutas Kroonika, et lahutus ärimees Viljo Vetikust viis Annely Akkermannilt armastatud Kihnu kodu: 280-ruutmeetrise maja, mis on tulvil vana mööblit ja Kihnu käsitöökunsti. «Rahu nõuab suuri ohvreid. Täna kolisin välja Saare talust. Loodetavasti lõpeb nüüd minu 25-aastane kooselu ja viis aastat lahutust,» kirjutas kunagine Kihnu vallavanem Annely Akkermann toona Facebookis.

Nimelt kulutati pika lahutusprotsessi käigus Pärnu Port Arturi omaniku, tuntud ettevõtja Viljo Vetikuga ka kohtuuksi. «Kuna minu eksabikaasa soovis väga seda maja endale, loobusin majast ja sain vastu küllalt raha uute elukohtade soetamiseks,» sõnas Akkermann tollal Kroonikale. Viljo Vetik sõnas väljaandele, et kuna mõlemad pooled olid nõus lõpetama kohtuvaidluse, sõlmiti kompromisskokkulepe, ent Vetiku sõnul oli just Akkermann see, kes ümber mõtles ja maja asemel raha soovis.