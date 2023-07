SPAAPUHKUS RIKUTUD ⟩ «Teenindaja ei soovitanud meil sinna basseini lastega minna!»

«Jõudsime veekeskusesse ja meid üllatas meeldivalt, et veekeskus oli tühi laupäevase päeva kohta. Pigem oli see tore, sest väikeste lastega liiga rahvarohkes veekeskuses olemine võib olla paras väljakutse,» räägib ema. Kahjuks teatati neile kassast, et kuna enamikus basseinides on vesi sogane, ei soovita nad sinna lastega minna. «Pöörasime nutvate lastega otsa ringi ja läksime koju tagasi,» tõdeb ema.