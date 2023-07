KATUSERAHA ⟩ Puiatu kohvikupidajale annetusi koguv postitus jäi skeptikute hambusse

«Viljandimaal Puiatus asuvat söögikohta teab kindlasti iga Viljandimaal elav inimene ja ilmselt ka lihtsalt möödasõitjad. Selle hubase koha omanikuks on eakas proua Eda ja tema käe all on seal praeguseks juba kümneid aastaid pakutud proua enda valmistatud kodust toitu. Eda sooviks oli parandada ka vihma läbi laskev katus. Selleks pani ta üles annetuspurgi, kuhu oli kogunenud juba 1500 eurot. Südikas proua oli oma unistusele nii lähedal... Paraku leidus keegi, kes arvas, et ta võib selle purgi lihtsalt endale võtta. Ja kogu raha varastati.»