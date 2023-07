Mattias Naan BSH ja Pärtelpoja draamast: nii aus, aga alati glam-filtriga

Pea nädala kestnud avalik arveteklaarimine päädis esmaspäeval sellega, et varem teema kommenteerimisest pigem hoidunud Hunt postitas mitme tunni vältel Instagrami-lugusid. Lõpuks juba emotsionaalseks muutunud Hunt kinnitas viimaks, et teda miski ei murra, ja lisas, pisarad silmis: «Mul on nii kahju, et see kõik läks nii inetuks.»