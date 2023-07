Küsimus: «Öelge nüüd otse: kas lastesaadete vaatamine on nii kahjulik, kui arvatakse? Ehk siis olukorras, kus lasteaiaealine laps saab piisavalt hoolt, tähelepanu ja armastust. Ta mängib, askeldab ja teeb palju kõike, kuid nädalavahetustel on tavaline, et ta vaatab neil kahel päeval neli tundi lastesaateid. Isegi tööpäeva õhtul võib see olla kaks tundi, muud ekraaniaega pole. Arvame siiski, et paljud lastesaated on kvaliteetsed».