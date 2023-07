BSH endine mänedžer Marjen Võsujalg: ettevõtted ei julge end temaga siduda ja soovivad kampaaniaid tühistada

Kristina Pärtelpoeg ja Brigitte Susanne Hunt on juba pikemat aega tülis, mõni päev tagasi kisti sinna ka mõlema mänedžer Marjen Võsujalg, kelle Hunt pani väidetavalt ultimaatumi ette: kas tema või Pärtelpoeg. «Kinnitan, et kahjuks oleme tõepoolest jõudnud siia punkti, kus mulle on esitatud ultimaatum, et pean valima kahe sõbranna ja koostööpartneri vahel.»

Võsujalg kirjutab, et see on kohutavalt ebameeldiv kogemus. «Ma ei oleks tahtnud, et mind siia tülisse kistaks, aga paraku täna on see nii läinud. Ma poleks ealeski osanud arvata, et tänasel päeval selliste asjadega pean tegelema.» Ta toob näite, et suur plaadifirma ei lõpeta lepingut Justin Bieberiga, kui tema suhted endise pruudi Selena Gomeziga on tuksis.