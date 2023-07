FOTOD ⟩ Tallinna vanalinna lokaali seinu kaunistavad Eve Viidalepa kunstiteosed: tõin kõik selle, mis mul koduses laos oli

«Mulle tehti ettepanek, et ruumid on tühjad, tule ja pane,» räägib Viidalepp. «Tõin kõik selle, mis mul oli kodus, nagu laos. Väga erinevatest perioodidest, erinevad tööd... Teeme ikka nii nagu Pariisis! Igasugune kunst ja igasugune töö võib väljas olla.»

Näitus on avatud olnud ligi nädal aega, ent tagasiside on Viidalepa sõnul olnud meeldiv. Kunsti on käinud nautimas nii täiesti võõrad kui sõbrad ja omakorda nende sõbrad. «Inimesed omamoodi vajavad kunsti, ja et neid kutsutakse, neile tutvustatakse kunsti. Kunst ikka elab ja on austatud.»