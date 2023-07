Pilt on illustratiivne.

Soome väljaanne on avaldanud artikli, kus arutletakse selle üle, kas Louis Vuittoni luksusbutiik rikub Soome seadustega kooskõlas olevaid norme. «Soome seadused näevad ette, et ettevõttel on kohustus esitada kauba või teenuse hind,» kirjutatakse artiklis.