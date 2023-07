«Reporteri» ilmatüdruk Beatrice hirmutavast tööpäevast: rohkem ma sinna oma jalga ei tõsta

«Vaade on siit vahva,» ütles «Reporteri» ilmatüdruk Beatrice reede õhtul Tallinna teletorni tipust Kanal 2 vaatajatele. Küllap ei saanud televaatajad arugi, et see oli naerusuise ilmatüdruku Beatrice'i üks hirmsaim tööpäev.

«Täna tegime ilmateadet teletorni tipust ja kui ma ütlen, et see oli mu elu hirmsaim kogemus, siis jah, nii see oli,» avaldas Beatrice sama päeva õhtul ühismeedias, «aga midagi pole teha, tööd tuleb teha.»

Mõni päev pärast eneseületust tõdes Beatrice Elu24-le, et palju kokkupuuteid tal teletorniga olnud ei ole: «Kuna ma tohutult kardan kõrgust, siis minu jaoks on alati olnud välistatud sellised kohad ja atraktsioonid. Eriti kuna päev enne ilmus uudis, kuidas üks inimene jäi sinna rippuma, tundus kogu see ettevõtmine mitu korda hullem.»

Pärast «Reporteri» lõppu oli Beatrice'il juba kordades kergem olla. «Tegelikult, kui seal kõrgel ära sai käidud, oli tunne juba väga hea ja ütlesin operaatorile ka, et see oli suur eneseületus minu poolt. Aga rohkem ma sinna oma jalga ei tõsta!»

Samas ei välista Beatrice, et võib tööalaselt kunagi jälle sarnasesse olukorda sattuda. «Kuigi never say never (ära kunagi ütle «ei iial» – toim), nagu öeldakse, aga vabatahtlikult kindlasti rohkem mitte,» lisas ta naerdes.

Kuigi muusikaga seoses on ka laulmisega tegelev Beatrice pidanud end korduvalt ületama, oli ilmatüdrukuna see esmakordne kogemus. «Midagi nii ekstreemset, kus pean samal ajal jääma nii rahulikuks ja lugema rõõmsalt ilmauudiseid, pole ma varem teinud.»