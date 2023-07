NÄDALAPROGNOOS ⟩ On otsade kokkutõmbamise aeg enne kollektiivse karma muutust: ees on võimas teekond

Olemegi jõudnud taas kuutsükli viimasesse nädalasse, mil energiatase üha taandub ning on aeg tõmmata otsad kokku. Eriti kehtib see teemade puhul, mis kulmineerusid 3. juulil aset leidnud täiskuu paiku. Siis võis saabuda ka mitmeid olulisi taipamisi ja n-ö valgustushetki. Nüüd on järelduste ja kokkuvõtete tegemise aeg. Mis me sellest kõigest õppisime?

Tasub mainida, et oleme jõudnud niivõrd huvitavasse aega, et transiitne Pluuto püsib pikalt kvadraadis kuusõlmedega - see on äärmiselt karmaline seis, mis toob meis kõigis esile need hinge kõige keerukamad karmalised väljakutsed, et seekord valiksime teise ja samas parema tee. Miks nii? Sest Pluuto asub nüüd täpselt saatuse teeristil (risti kuusõlmedega ehk nende keskpunktil) ja on valiku ees. See mõju kestab 1. juulist kuni 2. septembrini, kuid vahemikul 12. kuni 18. juuli toimub samal ajal kuusõlmede märgivahetus, mil kollektiivselt lülitutakse uuele karmalisele teekonnale.