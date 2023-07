Briti ringhäälingu BBC tuntud meessaatejuht on skandaali sattumise tõttu töölt eemaldatud. Teadaolevalt maksis ta teismelisele poisile seksuaalse sisuga fotode eest kokku rohkem kui 35 000 naela (40 950 eurot). Ema rääkis The Sunile, et mees rikkus ta poja elu, kuna ta poeg on saatejuhi antud rahaga ostnud narkootikume ja tal tekkis seetõttu kokaiinisõltuvus.