VIDEO ⟩ Salapärasel põhjusel pikalt haiglas olnud Jamie Foxx ilmus viimaks avalikkuse ette

«Ta on siiani haiglas ja arstid teevad teste, kuid ta on teadvusel ja valvas. Nad jälgivad tema tervist,» avaldati 21. aprillil meediale.

Lähedased ei ole Foxxi terviserikke kohta palju avaldanud, kuid pärast spekulatsioone lükkas näitleja meeskond ümber väited, et tal moodustusid Covid-19 vaktsiini tõttu vereklombid, vahendab Page Six. Ei ole ka selge, millal Foxx haiglast lahkus, kuid on teada, et tema paranemise teekond on olnud pikk ja kestab siiani.