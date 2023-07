PATSIPOLEEMIKA ⟩ «Grind oli mu juuksestiili täis!» Cassia väidab, et teised kopeerivad tema soengut

«Omg, Grind oli mu juuksestiili täis!» nentis Palja Porgandina tuntuks saanud blogija Cassia Shakti Instagrami loos. Teda morjendas asjaolu, et väidetavalt olid paljudel Pärnus muusikafestivalil käinud naistel tema järgi tehtud patsid. «Tean küll, et käite minu piltidega Kersti juures,» vihjas ta enda juuksurile. Cassia nentis, et kuna ta ei taha olla üks paljudest, siis peab patsidega hüvasti jätma.