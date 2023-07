MART RAUDSAAR ⟩ Pöörame. Aga kuhu?

1989. aastal keelustati nende ühendite kasutamine ülemaailmse leppega ning üsna kiiresti jõudis tööstus uute lahendusteni. Me ei ole pidanud külmkappidest loobuma ning need on poes jätkuvalt saadaval suhteliselt mõistlikku hinnaga. Osoonikiht aga on hakanud taastuma ning lõplikku taastumist ennustatakse 2050. aastaks.

Niisiis, esiteks on meil vaja kliimasoojenemise protsessi hästi mõista ning üldsusele arusaadavalt seletada. Teiseks tuleb koostada probleemile fokusseeritud tegevuskava. Kolmandaks on meil tarvis tegutseda globaalselt. Üksnes Eesti (ega ka Euroopa Liit üksinda) ei suuda maailma kliimat päästa. See ei tähenda muidugi, et me ei peaks juba praegu tegema ära oma osa rehkendusest. Kuid milline see osa on? Minu meelest ei ole meil siin selget arusaama, kuid juba on valitsus asunud oma tööd reorganiseerima, luues hiiglasliku kliimaministeeriumi; samuti räägitakse Euroopa Liidus ja muidugi ka Eestis majade sundrenoveerimisest, täitmaks kliimaeesmärke.