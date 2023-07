BBC saatejuht maksis alaealisele üle 30 000 naela, et too saadaks talle alastipilte. Väidetavalt «miljonitele inimestele tuttava» saatejuhi nime pole veel avaldatud, kuid pühapäeva õhtupoolikul teatas BBC, et saatejuhi töösuhe on praegu peatatud.