TEEKOND TASAKAALUNI ⟩ Sandra Vabarna Vikerraadios: Ma ei osanud puhata ilma alkoholita

«Väga hästi ja ütleme nii, et tasakaalukalt läheb!» rääkis täna hommikul Vikerraadio saates muusik Sandra Vabarna hoolimata sellest, et möödunud nädalal lahvatas uudis, et Vabarnad lahutavad. «Ma tunnen, et tasakaal on minu jaoks kõige olulisem, eriti viimase viie aasta jooksul,» rääkis naine saates, mis puudutas peamiselt tema eneseleidmise teekonda.