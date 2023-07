Nii Brigitte Susanne Hundi kui ka Kristina Pärtelpoja mänedžer Marjen Võsujalg pandi paar päeva tagasi valiku ette: Brigitte või Kristina. Nüüd ütleb kahe seltskonnastaari mänedžer, et tema ja Brigitte koostöö on lõppenud, kuid pooli ta ei vali. «Olen korduvalt ja korduvalt nende kuude jooksul öelnud, et ei vali pooli ega kavatse seda ka täna teha. Kahjuks saan aru, et seda valikut mitte tehes lõppeb minu ja Brigitte koostöö.»