Nädal võib alata ühe tulise vaidlusega, mis on seotud Jäära karjääri või ambitsioonidega ning see võib puudutada ka ülemusi ja avalikkust. Seejärel suundub Jäära energia kõik töösse ja oma kohustuste täitmisse. Mõnel juhul võib see tähendada ka tervise eest hoolitsemist. Nädala keskpaik toob aga esile ühe Jäära sügavama hingehaava, mistõttu tasub olla endaga õrn ja ettevaatlik. Parem oleks suuremad plaanid edasiseks jätta.