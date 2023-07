Kristina Pärtelpoja ja BSH tüli kogub tuure: tal puudub igasugune arusaam empaatiast, sõprussuhetest ja inimestevahelisest austusest

«Miks ma täna enda poolt jagada soovin on lihtne – olen aastate jooksul näinud, kuidas paljud BSH lähedased inimesed tema jaoks sekundiga tühised on ja vahendeid valimata visatakse nad enda elust välja. Selles muidugi iseenesest ei ole midagi halba – kõigi elus on inimesi, kes tulevad ja lähevad. Küll aga olen kahjuks pealt näinud ka seda, kui inetuks suudab BSH need asjad ajada. Tal puudub igasugune arusaam empaatiast, sõprussuhetest ja inimestevahelisest austusest,» kirjutab Kristina.

Küsisime kommentaari ka Brigitte Susanne Hundilt, kes küll päringule ei vastanud, kuid postitas oma Instagrami loos järgneva teksti: «Kallid fännid, kui ma 2022. aasta lõpus osalesin avalikus draamas ja ladusin tõe (faktide ja helisalvestustega) välja, siis see ei teinud ühiskonnale mitte midagi head. Minu visioon on 2023. aasta suvest olla draamast eemal ja inspireerida enesearenguga, kvaliteethuumoriga. Ka siis, kui mind üritatakse tõmmata draamasse, lahendan ma selle nii, et vabandan privaatselt. 2023. suvi murran mustri ja teen teisiti. Nüüd on see aeg ja koht näidata, et ma mitte ei räägi sellest, et tahan olla parem ja targem, vaid olen seda. Ma näitan, et olen vigadest õppinud. Targad inimesed näevad läbi, mida teha üritatakse ja kuidas raha teenitakse. Näitan oma noortele fännidele, et kui teid kiusatakse – pöördu õpetaja poole, kuid ära lase häirida ja mine eluga edasi. Targem annab järele. Kiusajad jäävad kiusajateks kuniks nad oma mustreid ei murra.»