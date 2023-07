FOTOD ⟩ Victoria ja David Beckhami tütar tähistas glamuurselt oma 12. sünnipäeva

Ehkki Harperi sünnipäev on 10. juulil, siis nädalavahetusel tulid pereliikmed kokku, et noorima Beckhami sünnipäeva tähistada. Pilte sünnipäevast jagas oma Instagramis ka Harperi ema Victoria. «Harper on 12 (peaaegu). Prada pidu tema auks on šikk!» kirjutas 49-aastane Spice Girlsi laulja. Piltidel märkis ta ära oma abikaasa Davidi ja pojad Romeo ja Cruz Beckhami, kes samuti õekese sünnipäeva tähistasid. Puudu oli vaid vanim poeg Brooklyn.