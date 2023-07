Anne Veesaar osales filmivõtetel Ukrainas: film räägib poisist, kes hakkab sõja alguses Mariupolist Eesti poole põgenema

Filmis mängis Veesaar ukrainlannat, kes on elanud Eestis juba 30 aastat. «Nii et ta räägib nii eesti keelt aktsendiga kui ka ukraina keelt aktsendiga.»

«Koos Liis Haabiga olime me Ukrainas ja tema mängis mu tütart. Tehti mingisugune casting meile Eestis, tuli välja, et oleme Liisiga ühte nägu ja sobime ema ja tütart mängima,» ütleb Veesaar ja lisab, et nii temal kui ka Liisil tuli filmivõtete jaoks õppida ukraina keeles erinevaid diaolooge.

Filmivõtetele saamiseks sõideti Varssavist Kiievisse 19 tundi rongiga. «Olime Kiievis ja ühel ööl oli ka õhuhäire, mille puhul me siis kobisime varjendisse, veetsime seal mõned tunnid. Mõned tunnid me olime seal varjendis ja siis saime hotellituppa tagasi.»

Veesaar kirjeldab, et Kiievis olid avatud restoranid ja kaubamajad ning tundus, et inimesed üritavad taastada endist olukorda ja normaalsust. «Kesklinnas ei ole näha sõjakahjustusi, inimesed liiguvad. Aga kui kell 11 õhtul algab komandanditund, on kõik kottpime ja täielik vaikus. Ja see hetk, esimesel õhtul, oli päris õõvastav.»