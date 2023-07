Küll aga oli Pärnus toimunud vestlusõhtul kohal Marimellide meespool Meelis, kes ütles, et tal on [BSH ja Kristina] tüli osas seisukohta võtta väga keeruline. «Sest Brigitte elab minust kilomeetrikese kaugusel, ta on mu naabrinaine. Me aeg-ajalt jookseme metsarajal kokku. Samas Kristina on ka väga hea sõber, keda me teame aastaid.»