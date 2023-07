ESIMENE POSTITUS ⟩ Näitleja Matthew McConaughey teismeline poeg sai lõpuks loa sotsiaalmeediat kasutada

Näitleja Matthew McConaughey on koos abikaasa Camila Alves tegid oma pojale tema 15. sünnipäeva puhul toreda üllatuse.

Nimelt sai nende vanim poeg Levi omale sünnipäevaks loa avada oma isiklikud sotsiaalmeedia kontod. Paar postitas ühismeediasse õnnitluse ja McConaughey tõdes: «Naine on veidi närvis täna ühe kingituse pärast, mis me sulle kingime. Jah, me lubame sul Levi täna sotsiaalmeedia universumiga liituda.»

«Oleme sellest pikalt rääkinud,» lisas Alves ja näitleja täpsustas, et teema on õhus olnud kolm aastat. «Kõigil tema sõpradel on see juba kaua olnud,» lisas teismelise ema.

«Ta teab, kes ta on ja ta teab, kuhu ta liigub. Arvan, et ta saab sellega hakkama ja tal on vinge lugu rääkida. Tahan, et te kõik teaksite, et te saate väga ägeda ja austava noormehe,» kirjeldas McConaughey, «loodan, et te kohtlete teda sama väärikalt. Levi, naudi seiklust!»

Levi McConaughey liitus nii Instagrami kui TikTokiga ja oma profiili on ta lisanud enda hobid, milleks on surfamine, lumelaud, fotograafia, mood ja muusika.