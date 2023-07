VIDEOINTERVJUU ⟩ Karl Killing on enne festivaliõhtut tõsiselt mures: kõik noored on rämedas peomeeleolus

Vahetult pärast esinemist Beach Grind muusikafestivalil avaldas Karl Killing Elu24-le, et ta on eelseisva peoõhtu pärast veidi mures. Eelkõige tunneb muusik muret noorte pärast, keda muusiku arvates on festivalile saabunud palju. «Kõik on nii rämedas peomeeleolus, et ma lihtsalt loodan, et midagi üle võlli ei lähe,» nentis Killing.