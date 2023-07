FOTOD ⟩ Henessi Schmidt leidis aastaid kestnud otsingute järel omale sobiva kodu

Väikeses külas üles kasvanud Henessi viitas möödunud aasta kevadel Elu24-le, et tagasi maale kolimist ta oma tulevikus ei välista. Toona ei olnud ta endale sobivat kohta leidnud. «Praegu ma näen, et tahan seigelda ja rännata, ning usun, et terve elu seiklen ja rändan ringi,» tõdes näitlejanna 2022. aastal.