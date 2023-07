Nüüd on teada, millises Rootsi linnas toimub järgmine Eurovisioon

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) avaldas 7. juulil, et järgmisel aastal toimub Eurovisiooni lauluvõistlus Malmös!

Malmöl on Eurovisiooniga eriline side, kuna linn on varemgi lauluvõistlust korraldanud – 1992. ja 2013. aastal. «Oleme põnevil, et saame sellesse eredasse ja dünaamilisse linna naasta,» teatas ürituse produtsent Martin Österdahl.