Karmide süüdistuste küüsi sattunud Ricky Martini abielu purunes

Ricky Martini vend Eric avaldas toona, et väidetav ohver on laulja poolõe poeg Dennis Yadiel Sanchez. Lauljat süüdistati füüsilistes ja psühholoogilistes rünnakutes Sancheze vastu nende seitse kuud kestnud suhte ajal, mis oli lõppenud umbes kaks kuud varem.

Staari esindaja ütles, et süüdistused on täiesti valed ja välja mõeldud. «Minu vastu taotletud lähenemiskeeld põhineb täiesti valedel väidetel, seega vastan nii, nagu mulle omane – kohtumenetluse kaudu, faktidega ja väärikalt,» avaldas laulja ühismeedias 3. juulil 2022. Martin mainis, et üksikasjalikumalt ta rääkida ei saa, kuna asi on kohtus. Samuti tänas Martin kõiki oma toetajaid.