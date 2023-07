Eile kirjutas Elu24 sellest, kuidas Kristina Pärtelpoeg ja Brigitte Susanne Hunt (BSH) on omavahel tülli pööranud. Mis täpselt naiste vahel juhtus, on endiselt selgusetu, kuid seda, et nende vahelt on must kass läbi jooksnud, naised oma sotsiaalmeediapostitustes ei varja.