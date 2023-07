«Ma joon selleks, et seltskonnas mõnusalt aega veeta ning lihtsalt lõõgastuda ja natuke lõdvaks lasta, kuid alati vastutustundlikult,» ütles näitleja ja laulja Jennifer Lopez, kes on varem öelnud, et alkoholi ta pigem ei tarbi. Staari avaldus tõi talle kaela aga fännide pahameele, kelle sõnul on taoline käitumine lugupidamatu tema abikaasa Ben Afflecki suhtes.