MART RAUDSAAR ⟩ Sooje uudiseid – mõtelge!

Uus süsteem lahendaks tõenäoliselt pikaks ajaks toimetuste jaoks keskse fundamentaalse probleemi, millega ajakirjanikud igapäevaselt tegelevad, nimelt – mis on tõde? See ei ole fundamentaalne probleem üksnes ajakirjandusele, vaid tegemist on suisa filosoofilise probleemiga, mis on olnud peamurdmiseks suurtele mõtlejatele läbi aegade.

Kõik taandub lihtsale küsimusele, mida küsis ühes telesaates Fred Jüssi: "Kas sina näed, mida mina näen?". Inimesed näevad asju erinevalt mitte üksnes füüsilise erinevuse tõttu, vaid selle tõttu, et nad on erinevatel hetkedel erinevates kohtades ja vaatavad erinevates suundades. Laps võib läbi autoakna näha öökulli, kuid autojuht ei saa ega tegelikult tohigi seda näha. Selle näite varal mõistame kohe, et lisaks nägemisele on vaja kompetentsi, et nähtavat mõtestada. Mis see on, mida me näeme? Händkakk või laanekakk?