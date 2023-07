PADARITE SUHTED ENDISELT UNTSUS? ⟩ Rahvas murrab pead: mis ületamatu tüli neil küll on, et üksteisega ei suhelda

«Gerli Parmas (end Padar) ei olnud kohal oma venna Taneli pulmas, miks?» ja «Lihtsalt huvitab: kas on teada, kas Gerli Padar osales oma venna pulmas või on nad ikkagi tülis? Fotodel kuskil Gerlit näha polnud. Mis ületamatu tüli neil küll on, et üksteisega ei suhelda?» on näited Elu24 vihjemeili potsatanud kirjadest, kus küsitakse Padarite läbisaamise kohta.