Esimese asjana tekitas Sandras küsimusi kauba tarneaeg. Olgugi et selleks oli märgitud viis päeva, sai naine tellitud masina kätte alles 19 päeva pärast. «Kui ma küsisin, et kas ta saab vaadata paki liikumise teekonda, siis ta vastas, et ma olen kannatamatu ja et tal on teisi kliente ka, et tal ei ole aega vaadata,» on naine müüja suhtumises pettunud.