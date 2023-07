«Aga me hetkel ei saa läbi, jah, ma detailidesse ei hakka laskuma,» kinnitas sisulooja Kristina Pärtelpoeg tüli, mis on tema ja Brigitte Susanne Hundi vahel. Päev pärast seda, kui tüli avalikuks tuli, avaldas üks pooltest, et naised on naginas olnud juba mitu kuud. «Näen konflikti kui arenguvõimalust neile mõlemale,» kommenteeris tüli mõlema mänedžer Marjen Võsujalg.