HAKKAS POSEERIMA ALLES KOLM AASTAT TAGASI ⟩ 91-aastane meesmodell näeb välja nagu Hollywoodi kuldajastu staar

García-Carol on nagu pildistamiseks loodud nägu, klassikalise kinotähe terase pilgu ja nurgelise näoga. Hispaania Kuningas on üks vanemaid töötavaid modelle Euroopas, kellel on sotsiaalmeedias palju jälgijaid, olles ka Zara ja Adidase reklaamnägu, kirjutab CNNi ajakirjanik Jacqui Palumbo.