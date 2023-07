IVAN + HAYLEY ⟩ Naeratus näol Colosseumile enda ja kallima nime kritseldanud turisti ootab karm karistus

27-aastane fitnessitreener Ivan Dimitrov on pärit Inglismaalt Bristolist. Hiljuti külastas Ivan koos oma kallima Hayleyga Itaaliat ja nautis sealseid vaatamisväärsusi. Kahjuks ei olnud Ivan teadlik, et üks neist vaatamisväärsustest, Colosseum, on 2000-aastane ajalooline ehitis, mille seinale ei tasuks enda ja oma kallima nime kraapida, vahendab The Guardian.

«Ma ei mõistnud teo tõsidust enne, kui see oli tehtud,» kirjutas Ivan oma pöördumises Rooma linnapeale Roberto Gualtierile. «Nende ridadega soovin südamest vabandada kõigi itaallaste ja maailma ees, et tegin kahju nõnda suurele väärtuslikule hoonele, mis on kogu inimkonna pärand,» kirjutas Ivan kohalikus meediaväljaandes avaldatud kirjas.

Ivani teost said ametivõimud teada tänu Youtube'i postitatud videole pealkirjaga «P***evest kraapis oma nime Rooma Colosseumile». Video turistist, kes võtmega Colosseumi seinale enda ja oma kallima nime nikerdas, hakkas sotsiaalmeedias levima ning viis päeva kestnud otsingute järel sai politsei Ivani kätte.

Nüüd ootab Ivani korralik rahatrahv, mille suurus jääb 2500 kuni 15 000 euro vahele, ja kaks kuni viis aastat kestev vanglakaristus. Ivani kallim Hayley uurimise all ei ole, kuid teda võib pidada kuriteo kaasosaliseks.