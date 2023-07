FOTOD ⟩ Pealinna restoran kujunes võttepaigaks: Mart Sanderi uus keskaegne õudukas sai purki

«See on põnev ja natuke verine lugu – ausalt öeldes kõige verisem, mida olen filminud,» ütleb filmi režissöör Mart Sander. «Kui muidu armastan väikese ansambliga tubaseid filme, siis nüüd on siin masse ja välivõtteid päris korralikult,» lisas ta. Stsenaariumi autorid on Linus Kordes ja Triin Lellep.