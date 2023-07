Esimest korda sai Phelps Eestist teada kaheksa-üheksa aastat tagasi, kui sattus juhuslikult arvutis leheküljele, kus inimesed jagasid oma misjonärikogemusi. Muu hulgas räägiti ka Balti riikidest ja nii sai Phelps teada, et Eesti linnas Tartus on eriline vaim. «See tekitas huvi, ja kui siis leidsin Youtube'ist videoid Tartu kohta – mõned turistide, mõned üliõpilaste tehtud –, tundus see mulle paeluv koht,» meenutas mees. «Mõtlesin, et ühel päeval külastan seda kohta, ja aastate jooksul uurisingi aeg-ajalt rohkem Eesti kohta. Enne seda polnud mul õrna aimugi, kus see asub – naljaga pooleks on ehk mingi koht Aafrikas.»