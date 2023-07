Ringkonnakohus tunnistas riigikogu liikme Ester Karuse järel nuhkimise ebaseaduslikuks

Keskkriminaalpolitseinikud kuulasid Karuse kõnesid pealt ja jälitasid teda kolme kuu vältel enne ja pärast kohalike omavalitsuste valimisi 2021. aasta sügisel. Valimised toimusid oktoobris, kuid Karuset jälgiti kuni sama aasta detsembrini. «Asja juures oli märkimisväärne, et seda kõike tehti justkui eesmärgiga kindlaks teha, et ma olen hääli ostnud. Samas jätkati pealtkuulamist ja jälitamist ka siis, kui kohalikud valimised olid juba läbi!» rääkis Karuse Kuuuurija saates. Lisaks sellele võeti Karuselt ära andmekandjad nagu arvuti ja mobiiltelefon, mille sisuga politsei samuti tutvus. «Kui hakkan sellele kõigele mõtlema, on see lihtsalt vastik. Mind jälitati kohvikusse ja poodi… ja mille alusel?»