«Iga päev, mis ma tänaval veedan, võtab see tüki minu väärikusest, minu hingest. See, mis teeb minust minu, on kadumas,» kirjeldab 28-aastane ameeriklane narkootikumi, mis muudab ohvrid justkui elavateks surnuteks. Praeguseks on selle aine üha levinum koostisosa jõudnud Ameerika tänavatelt Eestisse.