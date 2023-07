«Oskused said üles soojendatud ning töö ise tegi õnnelikuks. Üldiselt on aga kahju, et heinarõugud on Eesti maastikupildist kadunud. Heinarõuk oli varem nii iseloomulik maapiirkondadele,» avaldas siseminister kahetsust ning lubas järgmisel aastal uuesti heinateost osa võtta.