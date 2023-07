TÜHJAD SÕNAD? ⟩ Veekindel telefon vett ei pidanud ja garantii alla ei läinud. Telia: see ei tähenda, et võiks muretult basseinis hullata

«Mul on telefon One Plus 10 Pro, mis on välja reklaamitud kui veekindel telefon. Nädalavahetusel käisin aerutamas ja telefon sai vett. Veidi hiljem märkasin, et kaamerad on seest märjad ja näpujälje lugeja ei toimi,» räägib Anton, kes seejärel pöördus Ülemiste keskuse Telia esindusse, et telefon garantiisse viia.