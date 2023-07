LUSTAKAD FOTOD ⟩ Silvia Ilvese südant soojendas ootamatu kohtumine Ameerikas: me polnud pool aastat näinud!

Tšellist Silvia Ilves seikleb Ameerikas! Nimelt andis muusik USAs kolm kontserti, neist üks oli näiteks New Yorgi Eesti majas.

Ühismeedias jagas Silvia, et sai ootamatuse osaliseks, kui kohtus USAs äkitselt enda noorima õega, kes Silvia postitusi märkas. «Ta kirjutas mulle, et appi, kas sa oled tõesti siin! See oli nii äge, sest me tõesti kahjuks ei suhtle nii palju ja näeme väga harva,» nentis Silvia. Viimase sõnul ei olnud ta õde Gloriat näinud üle poole aasta. «See oli kontsertreisi üks armsamatest õhtutest!»

Hiljem viidi õed luksuslikule jahisõidule ja õhtusöögile. Otseloomulikult jagas Silvia sellest ka ühismeedias lustakaid fotosid.

Silvia tõdes, et reis on olnud võrratuid inimesi ja elamusi täis. «Kui mind lapsed kodumaal ei ootaks või oleks mingisugune variant nad kaasa võtta, võtaksin vastu kõik siinsed võimalused ja pakkumised, et elada õnnelikult ja kasvatada oma artistlikud tiivad nii suureks, kui soovin, sest siin on tiibade sirutamiseks ruumi,» nentis Silvia, öeldes, et Ameerika ühiskond hoiab väikesest riigist tulevaid artiste.