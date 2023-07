ONGI PAAR? ⟩ Leonardo DiCaprio ja Gigi Hadid panid kaks õhtut järjest pidu

NEW: clip of Leonardo DiCaprio and Gigi Hadid at a nightclub in Paris 👀 pic.twitter.com/msfSAun6qI

DiCapriole lähedane allikas rääkis veebruaris Daily Mailile, et näitlejal on kuulujuttudest ja tema armuelu üle nalja tegemisest kõrini ning ta soovib, et see lõppeks. Allikas lisas, et DiCapriot ajab eriti närvi asjaolu, et kui ta on mõne noore naise seltskonnas, lähevad kohe suhtekõlakad lahti.