MURETTEKITAV KÄITUMINE ⟩ Sarja «Melrose Place» staar oli pärast kohtumist endast täiesti väljas

Näitleja Heather Locklear, kes on kõige paremini tuntud ka Eesti telekanalitel jooksnud telesarjast «Melrose Place», käis möödunud nädalal Malibus ühel kohtumisel, vahendab Page Six .

Allikate sõnul on Lockleari lähedased mures, et näitlejanna on taas alkoholi tarbima hakanud. Locklear, kes on üle 20 korra võõrutusravil käinud, on pikalt sõltuvuste käes vaevelnud. 2018. aasta novembris läks näitlejanna politseile kallale ja sattus pärast seda psühhiaatrikliinikusse.