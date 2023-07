«Ma ei teadnudki, et Eesti politseis töötavad india uurijad.» Eestis elavad välismaalasedki ei pääse petukõnede eest

Facebooki grupis, kuhu on kogunenud Eestis elavad välismaalased, hoiatatakse petukõne eest. «Mulle helistati ja tutvustati end PPA uurijana ning öeldi, et minu identiteeti on seoses rahapesuga kasutatud. Ta oli väga tõsine ja veenev, andis mulle toimiku numbri ja tutvustas end nimeliselt,» kirjutab Egiptusest pärit Mahmoud Facebookis .

Kui muidu tundus teisel pool telefonitoru olev «ametnik» veenev, sai Mahmoud sai siiski aru, et tegu on petukõnega. Seda seetõttu, et helistaja rääkis indiapärase aktsendiga. «See pani mind kahtlustama, et asi pole päris. Ta suunas kõne edasi oma kolleegile justiitsministeeriumis, kellel on ka india aktsent.»